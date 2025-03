A vida amorosa da rainha Sofía voltou a ser notícia na imprensa espanhola. No país vizinho crescem os rumores de que a mãe do rei Felipe VI pode estar a viver um romance com Alfonso Díez, viúvo da icónica duquesa de Alba.

De acordo com uma notícia publicada esta semana no El Nacional, a proximidade entre a rainha emérita e Alfonso começou há vários anos mas foi "proibida" por parte dos três filhos de Sofía.

Felipe, Elena e Cristina mostraram-se contra o envolvimento e o atual rei de Espanha tomou medidas para garantir o afastamento de ambos.

A ligação entre Sofía e Alfonso já duraria há vários anos, mesmo antes da morte de Cayetana de Alba, mas com o tempo acabou por tornar-se cada vez mais forte. "Eles trocaram mensagens, cartas, pequenos presentes e até tiveram vários encontros privados nos arredores de Madrid", escreve a publicação espanhola acima referida, citando a jornalista Pilar Eyre.

Felipe VI não aprovava o envolvimento e deu ordens ao palácio para que os seus telefonemas não fossem atendidos, assegurou a mesma fonte. O rei queria evitar que os rumores abalassem a coroa, uma vez que esta já estaria marcada pelos casos amorosos do pai, Juan Carlos I, que sempre traiu a rainha Sofía.

Atualmente, de acordo com informações da Beatriz Cortázar, a proibição de Felipe já não existe e Sofía e Alfonso mantém a proximidade. Embora discretos, o suposto casal continua em contacto.

