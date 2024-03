Ricardo Peres foi diagnosticado com um cancro no pulmão e nos ossos há cerca de um mês. A informação foi avançada por uma amiga que, através da plataforma GoFundMe, está a tentar angariar 10 mil euros para ajudar o humorista.

"O Ricardo Peres é um amigo nosso de longa data, e que neste momento a vida pregou-lhe uma partida. Há um mês, após termos terminado um espetáculo, ele rumou ao hospital e foi-lhe diagnosticado cancro no pulmão e nos ossos, a mesma doença com que faleceu o seu pai e irmã e pela qual a mãe está a passar neste momento", começa por dizer o texto escrito por Tânia Lopes.

"Hoje, dia 20 de março, o Ricardo teve alta hospitalar e está com a sua mãe, onde ambos precisam de cuidados presenciais e ajuda para os bens que necessitam para continuarem a lutar sobre esta doença. Infelizmente a mãe, como recebe uma reforma acima do ordenado mínimo, não é possível ser-lhe atribuída uma ajuda do Estado, tendo assim que suportar todos os custos, que não chega para os dois, pois o Ricardo é um trabalhador independente (ator)", continua Tânia.

Mais abaixo, são deixadas algumas palavras de Ricardo Peres, nas quais o ator confessa não ter "dinheiro para conseguir sequer suportar a vida do dia a dia". "Se puderes ajudar-me será uma dádiva que tudo farei para te pagar de volta, a vida dá muitas voltas e eu adoro a vida e as voltas que ela dá", escreve ainda.

Até ao momento da publicação desta peça, a angariação de fundos já conseguiu juntar 2.086 euros, com 84 pessoas a contribuírem para a causa. Pode aceder à angariação aqui.

Vale lembrar que Ricardo Peres começou a trabalhar como ator em 1996, no Chapitô, e em 2000 ajudou a criar o grupo de humor Commedia à la Carte, do qual também faziam parte César Mourão e Carlos M. Cunha. Os dois últimos continuam a dar espetáculos com o projeto, agora com Gustavo Miranda. Ricardo tem ainda dois filhos.

