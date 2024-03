Desde que revelou que estava a lutar contra um cancro, que Kate Middleton recebeu mensagens de todo o mundo em forma de apoio.

Também os círculos da realeza europeia não ficaram indiferentes à notícia.

A princesa Mette-Marit da Noruega, por exemplo, colocou um 'gosto' no vídeo partilhado pela princesa de Gales no Instagram. O mesmo fez o príncipe Abdul Mateen do Brunei, destaca a revista Hello!.

Esta segunda-feira, 25 de março, destacou-se igualmente uma mensagem de Sarah Ferguson, duquesa de York e ex-mulher do príncipe André, a qual também foi diagnosticada com a mesma doença.

Leia Também: Palácio altera planos da Páscoa por causa de doença do rei Carlos III