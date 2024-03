Espera-se que a primeira aparição pública do rei Carlos III - desde que revelou publicamente o seu diagnóstico de cancro - seja na Páscoa.

O soberano, de 75 anos, deverá marcar presença na tradicional missa que todos os anos acontece na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Contudo, o Palácio de Buckingham deverá fazer planos especiais em prol de um público mais reduzido (que normalmente fica à porta para cumprimentar o soberano).

"Espera-se que o rei Carlos III vá à missa no domingo de Páscoa com um grupo mais reduzido de cidadãos", afirma Danielle Stacey, correspondente real da revista Hello!.

"O Carlos diminuiu o seu contacto com grupos maiores para reduzir os riscos enquanto faz os tratamentos contra o cancro", explica.

Note-se o rei tem vindo a receber tratamento desde fevereiro e embora continue a trabalhar, cancelou os compromissos presenciais.

