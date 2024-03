Sarah Ferguson, que em janeiro revelou que foi diagnosticada com cancro de pele, dedicou uma mensagem a Kate Middleton na sua página de Instagram, esta segunda-feira, dia 25 de março.

A princesa de Gales revelou no final da semana passada que está a lutar contra um cancro e tem recebido várias mensagens de apoio, destacando-se agora as palavras da duquesa de York.

"Todos os meus pensamentos e orações estão com a princesa de Gales enquanto ela inicia o seu tratamento. Sei que estará cercada do amor da sua família e todos estão a rezar pelo melhor", começou por escrever Sarah Ferguson.

"Como uma pessoa que enfrentou as suas próprias lutas contra o cancro nos últimos meses, admiro muito a maneira como ela falou publicamente sobre o seu diagnóstico e sei que fará a diferença no aumento da consciencialização", acrescentou a ex-mulher do príncipe André.

"Agora espero que ela tenha tempo, espaço e privacidade para se curar", completou. Veja a mensagem na publicação abaixo:

