Kate Middleton enfrentou a sua batalha contra o cancro "discretamente e em privado", adianta a revista People.

"Passar pela porta dos fundos sem ser vista enquanto fazia os tratamentos deve ter sido muito solitário", considerou uma fonte próxima da princesa de Gales. "Quando se vê outras pessoas a fazer quimioterapia, elas estão em grupo, com um mecanismo de apoio", acrescentou.

Numa visita ao hospital em que recebeu tratamento, no passado dia 14 de janeiro, a mulher de William já tinha falado da sua experiência. "Tive de o fazer em privado e discretamente, mas estar numa enfermaria assim deve ser mais reconfortante, com certeza", notou a princesa à conversa com uma das doentes que recebia tratamento.

Vale notar que Kate Middleton foi diagnosticada com cancro após uma cirurgia abdominal a que foi submetida em janeiro do ano passado. Em setembro anunciou que tinha terminado os tratamentos de quimioterapia.

