A celebração da Páscoa será muito diferente este ano em Windsor. Ao contrário do que é tradição acontecer, nem todos os membros da família real britânica ir-se-ão reunir para a cerimónia que acontece na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

As grandes ausências serão William, Kate e os filhos, que aproveitarão as férias escolares das crianças para viver momentos em família.

A ausência é facilmente compreensível, tendo em conta a revelação feita na semana passada relativamente ao diagnóstico de cancro da princesa de Gales.

Contudo, neste momento particularmente difícil da 'Firma', o rei Carlos III e a princesa Kate Middleton aproximaram-se em nome de um objetivo: a cura.

Conforme destaca o Daily Mail, o monarca sempre admirou a resiliência da nora, admiração que só aumentou com a forma como esta lida agora com a doença.

A publicação relembra que enquanto Kate esteve internada em janeiro, após ser operada ao abdómen, recebeu duas visitas do monarca (também ele diagnosticado com cancro).

Para além disso, no dia a seguir à gravação do vídeo - através do qual revelou ao mundo que tinha cancro, Kate foi convidada por Carlos III para um almoço no Castelo de Windsor.