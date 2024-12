Kate cumpriu também o primeiro evento desde que anunciou o fim dos tratamentos de quimioterapia. Juntamente com o príncipe William, a princesa de Gales esteve com as pessoas afetadas pelos ataques de julho em Southport, que tiraram a vida a três crianças, entre elas, uma menina portuguesa.

Novembro

O príncipe William faz uma viagem à África do Sul a propósito da cerimónia dos Earthshot Awards, prémios que distinguem projetos de todo o mundo que fizeram a diferença na defesa do meio ambiente.

Durante a viagem, o príncipe de Gales enterneceu os admiradores ao usar uma pulseira feita pela princesa Charlotte e na qual se lia: "papá".

Neste mês, a Casa Real revela que a rainha Camilla faltará a uma série de compromissos depois de ter contraído uma grave infeção no peito da qual, entretanto, já recuperou totalmente.

Dezembro

Afastado dos deveres oficiais da realeza por causa do escândalo sexual em que se viu envolvido em 2019, depois de ser acusado de abusar sexualmente de uma jovem menor de idade e da relação que mantinha com Jefrey Epstein, o príncipe André voltou a dar que falar, mas não pelos melhores motivos. O irmão do rei Carlos III fez soar as sirenes das autoridades por causa da ligação que mantinha com um empresário chinês impedido de entrar no Reino Unido por suspeitas de espionagem.

Por seu turno, o príncipe Harry negou os rumores de divórcio de Meghan Markle, que correm há meses, depois do casal ter optado por uma nova estratégia em relação aos eventos públicos.

"Aparentemente [Harry e Meghan], comprámos e mudámos de casa umas dez ou 12 vezes. Aparentemente, divorciámo-nos talvez dez ou 12 vezes também. Como assim?", notou o filho mais novo de Carlos III entre risos.

Note-se que Harry e Meghan começaram a fazer presenças em eventos sozinhos. Assim, enquanto o duque de Sussex se dedica às causas sociais por que já era apaixonado ainda na realeza, a duquesa centra as atenções ao lado empresarial e no apoio a causas que também lhe são relevantes.

Kate Middleton surgiu radiante no concerto de Natal por si organizado - 'Together at Christmas' - que acontece todos os anos na Abadia de Westminster.



A princesa de Gales também recebeu o carinho do público no dia de Natal, depois de assistir à tradicional missa na Igreja de Santa Madalena, em Sandringham, onde a família real britânica se reúne.

Apesar dos momentos mais difíceis por que a 'Firma' passou, eis que a chegada de um novo ano reacende a esperança em dias mais felizes, nos quais a união da família e a dedicação ao dever real continuarão a prevalecer.

