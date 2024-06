Um retrato oficial do rei Carlos III foi vandalizado por ativistas da Animal Rising, associação de defesa animal.

Conforme noticia o Daily Mail, dois jovens colaram por cima do quadro oficial imagens dos desenhos animados Wallace e Gromit de maneira a atacarem atacarem a RSPCA.

A Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), note-se, é uma associação de defesa dos animais, sejam eles domésticos, selvagens ou usados na agricultura.

"Não há queijo, Gromit. Olha para esta crueldade nas quintas da RSPCA!", lê-se no papel colado pelos ativistas.

O grupo está a exigir ao soberano que suspenda o seu apoio ao projeto, uma vez que é patrono real da RSPCA.

Daniel Juniper, um dos envolvidos, afirmou à publicação: "Tendo em conta que o rei Carlos é um grande fã de Wallace e Gromit, achamos que não haveria melhor forma de chamar a atenção dele para as cenas horríveis que se estão a passar nas quintas da RSPCA".

"Mesmo achando que isto poderá divertir Sua Majestade, também apelamos para que reconsidere seriamente se quer continuar associado ao sofrimento horrível nestes lugares", adianta.

"Carlos já deixou claro que é sensível ao sofrimento dos animais nas quintas do Reino Unido. Agora é o momento perfeito para chamar a atenção e dizer a verdade sobre os animais de quinta", completou.

Recorde-se que 45 quintas apoiadas pela RSPCA estão a ser investigadas, tendo sido já encontradas centenas de ilegalidades.

Leia Também: "Tenho muita pena". Kate Middleton lamenta ter falhado evento militar