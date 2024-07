Manuel Luís Goucha falou abertamente sobre uma antiga relação, que se tornou "tóxica", conforme destacou numa entrevista que deu a Patrícia Reis e Paula Cosme Pinto no podcast - 'Um (Outro) Género Conversa', da rádio Comercial.

O apresentador lembrou o relacionamento que durou 11 anos no qual, a certo momento, se sentiu diminuído pelo companheiro.

"Numa relação entre dois seres do mesmo sexo existem os mesmos problemas que existem numa relação entre homem e mulher", realça.

"Seria injusto se dissesse que esta relação de 11 anos foi sempre assim, porque não foi. Pelo menos, conscientemente, não me terei apercebido", continua.

"Apercebo-me é numa outra fase mais posterior, já a relação estaria certamente desgastada por outras razões, que ouvia frases do género e passo a citar: 'tu és bom porque eu estou aqui, senão tu serias uma merda'", destaca.

Manuel explica que o problema não era o seu sucesso profissional, até porque esse namorado sempre o ajudou: "Ajudou-me muito a ser o profissional que eu sou hoje através da pesquisa e do estudo. Se hoje me preparo muito bem para uma conversa devo-o justamente a todo o apoio que tinha desse homem, que ainda por cima tinha a possibilidade de me documentar sobre qualquer tema com imensas fotocópias".

O que aconteceu, sublinha, é que a "relação ficou enviesada" a certo momento: "Essa pessoa ganhou um ascendente emocional sobre mim".

"A relação acaba porque a outra pessoa apaixonou-se por outra pessoa e eu dou comigo sem essa pessoa e a pensar 'eu realmente não valho nada'", afirma.

O final do relacionamento culminou com um fracasso televisivo, o programa 'Momentos de Glória', na TVI, dois fatores que deixaram o apresentador numa situação de depressão.

Tendo primeiro pedido ajuda num psiquiatra e percebendo que este apenas lhe tinha prescrito medicamentos para "disfarçar" a dor, o comunicador acabou por encontrar as respostas que precisava na psicanálise.

Manuel Luís Goucha é casado com Rui Oliveira Nunes, com quem está há 25 anos.

Leia Também: Élvio ameaçou desistir do 'Dilema'. Há menos um nomeado