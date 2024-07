Élvio ameaçou desistir do 'Dilema' mas acabou por se manter dentro da casa 'mais vigiada do país' depois de ter conversado com Manuel Luís Goucha.

Aliás, o concorrente continua entre os nomeados desta semana. A Élvio juntam-se ainda Xana Carvalho e Igor Marchesi.

Na noite desta quinta-feira, dia 18 de julho, Nélson Lisboa ficou salvo e já não está em risco de sair no próximo domingo, dia 21 de julho.

