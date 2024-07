Entre os nomeados desta semana no 'Dilema', Manuel Luís Goucha fez uma ligação à casa 'mais vigiada do país' e anunciou o nome do concorrente que está a salvo.

Beatriz Prates, enteada de Toy, já pode 'suspirar de alívio', pois já não está em risco de sair no próximo domingo, dia 21 de julho.

No entanto, continuam nomeados os concorrentes Igor Marchesi, Nélson Lisboa, Xana Carvalho e Élvio Santiago.

Leia Também: 'Arrumadinho' sobre Catarina Miranda: "Jogo reflete a personalidade dela"