Manuel Luís Goucha falou da nova e feliz fase que o marido, Rui Oliveira Nunes, vive atualmente. Há meses, Rui entrou para o mundo da televisão, primeiro enquanto comentador depois enquanto apresentador das manhãs, algo que o deixou 'nas nuvens', conforme afirmou o apresentador.

"O meu ego está mais do que domesticado. Este programa que estou a fazer de conversas em que tenho mesmo de empatizar - nem que seja durante 40 minutos ou uma hora - com a pessoa que está à minha frente, colocou-me no devido lugar. Para o Rui isto é tudo uma novidade", afirmou no podcast da rádio Comercial 'Um (Outro) Género de Conversa'.

"O Rui, que sempre disse que não queria fazer televisão, agora está a viver a magia da televisão, o fazer capas, fazer matérias para os jornais e para a revistas, portanto, tem ali o ego um bocadinho insuflado", confessou entre risos.

"Estou sempre a dizer 'estás deslumbrado!'. Está a viver aquilo que todos nós vivemos numa situação destas que é o tal deslumbre", completa.

