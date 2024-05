A acusação de violência doméstica de José Castelo Branco contra a companheira, Betty Grafstein, foi o tema de destaque do 'Passadeira Vermelha' desta sexta-feira, dia 3 de maio, que contou com Zulmira Ferreira, amiga do casal, no painel de comentadores.

Zulmira começou por contar que também ela já havia sido informada por Abel Dias, amigo de Betty, da possibilidade de a designer de joias ser vítima de violência doméstica, embora a sua convivência com ambos a tivesse feito afastar esse cenário.

"Eu conheço-os, dou-me com eles há imenso tempo e somos amigos. Nunca vi nada, sempre vi o Zé a tratar muito bem a Betty", fez notar Zulmira.

De seguida, a antiga companheira de Jesualdo Ferreira admitiu saber que Guilherme, filho de José Castelo Branco, "está agastadíssimo com toda esta situação". "Está perdido e não sabe o que há de fazer", completou.

Zulmira relatou ainda que José foi mandado embora do hotel em que se encontrava instalado devido ao recente desacato que protagonizou no restaurante Põe-te na Bicha, no Bairro Alto, e no qual agarrou o pescoço de um dos clientes depois de lhe ter sido pedido que apagasse o cigarro que fumava.

Por fim, Zulmira acrescentou que o advogado que José procurou não quis aceitar defendê-lo da acusação de violência doméstica e que o socialite "não está em condições financeiras para pagar a um advogado" neste momento.