Marluce Revorêdo Silva foi a convidada do programa 'Júlia' desta quarta-feira, 15 de janeiro.

Amiga de José Castelo Branco há 40 anos, Marluce acabou por abordar a polémica acusação de violência doméstica que o socialite enfrenta.

"O José é meu amigo desde que eu tinha 14 anos. [...] Eu fui madrinha do casamento do Zé com a Betty", começou por revelar.

Marluce contou ainda que está do lado do amigo e que nunca viu nenhum comportamento abusivo da parte dele. "Só vi amor, carinho, companheirismo. Nunca vi uma palavra má. Claro que não ia pôr o Zé na rua, nunca! Não acreditei, não acredito, nunca vi nada", confessou.

A antiga mulher de Carlos Cruz disse ainda que, neste momento, José não está a morar com ela, já que está em Fátima, e que espera que a "justiça seja mais justa e mais rápida".

