O cantor Miguel Bravo foi detido este sábado no camarim das Festas do Porto Alto, em Benavente.

O anúncio foi feito pela página da Comissão de Festas na rede social Facebook.

"Por motivos de detenção do artista Miguel no camarim da nossa festa, o espetáculo agendado para esta noite não irá realizar-se", pode ler-se no comunicado.

O concerto iria acontecer por volta da meia-noite no palco principal, hora em que "a comissão de festas vai subir ao mesmo para prestar a todos as declarações necessárias".

De recordar que o ex-concorrente do Got Talent 2021 foi anteriormente acusado, por várias organizações de festas, de burla.

O músico terá faltado a vários espetáculos à última da hora, pelos quais já tinha recebido parte do dinheiro, e não devolveu o pagamento adiantado.

Na altura, o artista começou por garantir ao Notícias ao Minuto que estas denúncias são "mentira", acrescentando que não fica com o dinheiro. "Até porque devolvo sempre o valor", explicou.

Posteriormente, noutra mensagem enviada por Whatsapp, Miguel Bravo deu ainda a entender que as burlas não são cometidas por ele. "Apenas existem burlas através do meu Facebook e messenger, com o qual eu não tenho nada a ver", reiterou.