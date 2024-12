Esta quarta-feira, 11 de dezembro, foi dia de conjuntos na televisão portuguesa. As três apresentadoras das manhãs, Cristina Ferreira (TVI), Sónia Araújo (RTP) e Diana Chaves (SIC), usaram todas fatos coordenados.

Cristina Ferreira elegeu para conduzir o 'Dois às 10' um fato diplomático em tons de azul escuro e riscas. As calças e blazer ficaram completas com um colete a combinar.

Já Sónia Araújo combinou um casaco e calças beringela com uma camisola de gola alta preta, esta foi a aposta para apresentar a 'Praça da Alegria'.

Por seu turno, Diana Chaves abriu as portas do 'Casa Feliz' com um conjunto bastante mais descontraído. A apresentadora elegeu calças e casaco em tons de prateado.

Qual o seu favorito?

