Diana Chaves e João Baião, apresentadores do programa das manhãs da SIC, elegeram um look a combinar.

Os anfitriões da 'Casa Feliz' surpreenderam ao usar exatamente os mesmos tons na roupa escolhida.

Enquanto Diana elegeu um camisola com brilhos castanha e umas calças no mesmo tom - e bastante arrojadas - João escolheu uma camisola também ela castanha, que combinou com uma calças em xadrez que tinham alguns detalhes nessa cor.

