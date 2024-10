Diana Chaves fez, na brincadeira, uma tatuagem na perna com a cara do colega João Baião.

"Até estou um bocadinho nervosa porque não sabia se havida de tornar isto público ou não", começou por dizer Diana Chaves, dando, inicialmente, a entender que poderia estar grávida.

"Calma, João! Não sei se estás preparado", acrescentou ao ver o colega João Baião de 'boca aberta' e sem saber do que se estava a passar.

"Já não sei se isto é verdade ou não", comentou o apresentador. "Eu sou atriz, mas não aqui. Aqui sou sempre a Diana", respondeu a apresentadora.

"Tomei uma decisão na minha vida. [...] João, esta é uma prova de amor. Decidi marcar o João para o resto da vida no meu corpo", afirmou, mostrando de seguida uma tatuagem com a cara de Baião na perna. "A esgalhar desde 1963", podia ainda ler-se na tatuagem.

João Baião ficou muito surpreendido e não conseguiu conter as gargalhadas. Veja aqui.

No entanto, no final do programa 'Casa Feliz', Diana Chaves acabou por revelar que a tatuagem era falsa. "Já não tenho [a tatuagem]. Ficou colada no sofá", contou a apresentadora.