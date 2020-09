Taís Araújo arrepende-se de ter posado nua numa sessão fotográfica que fez nos anos 90, quanto tinha apenas 18 anos. Uma experiência que foi agora recordada na sua páginda de Instagram.

"Ah, anos 90... o que falar de vocês? Quando olho essa foto tantas coisas passam pela minha cabeça, tantas coisas que eu não aceitaria e não faria hoje", começou por escrever, esta quinta-feira, 3 de setembro.

"Tantas coisas eram tidas como normais. Vejo uma menina de 18 anos, recém completados, a ceder ao mercado. A ceder mesmo, ok? Porque ninguém me obrigou a nada, mas eu e minha mãe achávamos que tudo fazia parte da vida artística que as coisas eram assim e ponto", destacou de seguida, referindo que hoje tem uma visão diferente.

"Vejo que as coisas são o que a gente quer que elas sejam, que os limites devem ser colocados e que nos respeitar é o norte. Tenho muito orgulho da minha trajetória, mas, quando vejo esta foto (e essa chamada de capa), me dá uma vontade de chamar esta menina para conversar e dizer tantas coisas a ela", rematou.

