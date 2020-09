Sem dúvida que o regresso de Cristina Ferreira à TVI marcou o início de mais uma temporada televisiva. Confiante nos planos que ambos traçaram para o futuro, Nuno Santos, diretor-geral da TVI, falou precisamente sobre o assunto, revelando-se confiante.

Em conversa com os jornalistas, Nuno Santos garantiu que "já estava tudo pensado" e que, por isso, os espetadores poderiam esperar por um investimento na ficção, no entretenimento - com mais uma edição do 'Big Brother' e ainda com mais uma série de projetos.

"A TVI é o canal de televisão onde historicamente a produção de novelas foi mais regular. Elas começaram, obviamente, antes da TVI, na RTP, mas depois foi com a TVI em 2000 que a produção de novela passou a ser regular. Também tem no seu histórico a produção de algumas séries, minisséries, telefilmes, mas a verdade é que tinha deixado esse território há alguns anos", referiu, sublinhando que quis fazer uma aposta de forma a diversificar os conteúdos disponíveis.

"Um canal de televisão como a TVI, que quer chegar a todos os públicos, também tem de diversificar a sua oferta, por razões como a pandemia e outras mais particulares que tem a ver com a situação da empresa. Estou muito satisfeito com o nosso desempenho e resultados até agora", completou.

Com uma guerra de audiências aberta, neste caso contra a SIC, Nuno garante que está "descansado", não deixando de realçar a ansiedade para ver os resultados. "Gosto sempre de ganhar, mas isto é um jogo e ninguém está sozinho", completou.

