Depois da bizarra sessão fotográfica de Kim Kardashian com o novo robô da Tesla, vários seguidores se questionaram se esta não seria uma publicidade e quanto é que a empresária teria ganho pela publicação que fez na sua conta de Instagram.

De acordo com a sua publicista, Kim não foi paga pela Tesla e a sessão não foi comercial, noticia o New York Times, citado pela Page Six.

Esta não é, aliás, a primeira vez que a socialite aparenta ser fã dos produtos da marca de Elon Musk, tendo já posado junto de um Tesla Cybertruck, carro que possui.

Relembre as fotografias futuristas de Kim Kardashian com o Tesla Optimus Robot, que custa 28 mil euros, na publicação que mostramos abaixo.