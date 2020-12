Sophie Winkleman era uma conhecida atriz inglesa antes de entrar para a família real britânica em 2009. Casada com o lorde Frederick Windsor, a ex-estrela da série 'Two and a Half Men' afirmou em entrevista ao The Times que foi recebida na família.

Winkleman garante que não tem motivos de queixa e que a realeza chegou a incentivá-la para que esta desse continuidade à sua carreira.

"Nunca tive nenhuma experiência negativa", sublinhou.

Estas são declarações que surgem depois de muito ter dado que falar as alegadas dificuldades por que Meghan Markle passou.

“Eles nunca me impediram de fazer nada, mesmo se eu quisesse fazer algum papel mais ousado. Todos eles sempre cuidaram de mim”, notou.

Quanto a Meghan, Sophie diz que as duas se chegaram a conhecer, mas não de forma muito próxima. "Encontramo-nos algumas vezes por aqui, não o suficiente para nos conhecermos bem, mas ela tem um foco e uma energia admiráveis”.

Importa realçar que Frederick Windsor, analista financeiro, é filho do príncipe Michael, primo da rainha Isabel II.

