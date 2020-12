Os membros da família real britânica não costumam responder às histórias que são publicadas sobre si nos tabloides, no entanto há excepções, como aquela de que lhe vamos falar agora.

Esta terça-feira, dia 8, Harry e Meghan Markle fizeram uma comunicado acerca de uma notícia divulgada pelo The Sun e Daily Mail.

Na informação em questão era referido que os duques de Sussex estavam a planear criar a sua própria cerimónia de prémios que iria competir com uma iniciativa da rainha Isabel II.

Neste sentido, o The Sun adiantou que Harry e Meghan já estavam a tratar da burocracia para celebrar feitos em áreas como a solidariedade, educação, ciência, literatura, justiça racial, igualdade de género, ambiente, empreendimento jovem e saúde mental. Como? Através da organização sem fins lucrativos pelo casal criada - a Archewell.

Assim sendo, no comunicado - feito em nome desta organização, é referido que o seu objetivo não é de forma nenhuma competir com as distinções da rainha, sendo que classifica tais alegações como "falsas".

Leia Também: Príncipe Harry preocupado com o futuro do filho