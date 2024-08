Já se sabe para onde será a próxima viagem do príncipe Harry.

Dias depois de completar o seu 40.º aniversário (a 15 de setembro), o duque de Sussex partirá para Nova Iorque de maneira a participar na Semana do Clima 2024, que acontecerá de 22 a 29 de setembro.

Um representante do filho mais novo do rei Carlos III informou que este "estará na cidade para destacar algumas das suas causas e iniciativas filantrópicas".

"Ele participará em compromissos com a African Parks, a The HALO Trust, a The Diana Award e a Travalyst. Além disso, promoverá o trabalho da Fundação Archewell, a fundação sem fins lucrativos que criou com a mulher Meghan, a duquesa de Sussex. Mais detalhes serão partilhados à medida que nos aproximarmos da semana de eventos", completa o representante.

A data de chegada à cidade ainda não foi revelada.