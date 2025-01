Quando se pensa na família real britânica desde logo supõe-se que são muitas as regras de etiqueta a que os membros estão sujeitos.

Ora, de maneira a adaptar-se ao código de conduta, Sophie Winkleman - que está casada com o primo em segundo grau do rei Carlos III, o lorde Frederick Windsor (filho do Príncipe e da Princesa Mickael de Kent) - pediu ajuda a Alastair Bruce, conselheiro histórico da série 'Downton Abbey'.

A atriz, de 44 anos, protagoniza a série 'Belgravia: The Next Chapter', na qual dá vida à duquesa de Rochester.

Ora, apesar das suas ligações à família real, Sophie fez questão de se preparar ao máximo para o papel, tendo então pedido ajuda a Alastair.

"O Alastair tem sido o meu braço direito - tem sido magnífico", disse em declarações ao Daily Mail. "Fiz-lhe perguntas todos os dias", realçou.

A série estreia a 23 de janeiro no canal norte-americano MGM+.

