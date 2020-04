Heather Locklear, famosa pelo papel que desempenha na série televisiva ‘The Melrose Place’, completou um ano de sobriedade. A atriz celebrou o feito através das redes sociais, onde partilhou um texto de inspiração para quem procura livrar-se de vícios como a droga e o álcool.

“Aprendi que, independentemente daquilo que aconteça, e do quão má a situação possa parecer, a vida continua, e que o dia de amanhã será melhor. Aprendi também que se pode dizer muito sobre uma pessoa com base em três coisas: a maneira como lida com um dia mau, a bagagem perdida no aeroporto e os fios das luzes de Natal entrançados uns nos outros”, pode ler-se numa imagem que partilhou na sua conta do Instagram.

A atriz acrescentou ainda que “independentemente da relação que tenhamos com os nossos pais, iremos sempre sentir a falta deles quando eles já não estiverem presentes na nossa vida” e que “estar vivo não é a mesma coisa que aproveitar a vida”, deixando ainda um conselho: “As pessoas adoram um abraço forte, ou nem que seja uma palmada nas costas”.

O feito de Locklear é celebrado precisamente seis meses depois da atriz ter completado o programa numa clínica de reabilitação. Antes desse processo, a atriz chegou a acumular oito acusações de pequenos delitos que envolviam desobediência e agressões às autoridades norte-americanas.

