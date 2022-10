Os atores que deram vida a Piril e Fetrit, Başak Gümülcinelioğlu e Çağrı Çıtanak, na série da Netflix 'Love is in the Air' deram o passo seguinte na relação. O casal oficializou a relação após dois anos de namoro.

Başak e Çağrı casaram-se no último sábado no Spicy Orman Evi, o maior parque de atividades e aventuras ao ar livre da Turquia.

As imagens da cerimónia foram partilhas nas redes sociais do casal, que desta forma revelou ao pormenor os looks que elegeu para a ocasião.

