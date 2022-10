Isabela Cardinali esteve à conversa com Manuel Luís Goucha na tarde desta segunda-feira, dia 10 de outubro, nesta que foi a primeira entrevista após o fim do casamento com Pedro Moreira, que durou apenas um mês.

Questionada sobre se o fim do matrimónio se deveu a uma traição, a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' esclareceu os rumores: "Não, não, não houve traição nenhuma. Se houvesse uma traição seria mais fácil. Acho que não se sofria tanto".

Logo depois, Isabela enumerou algumas razões que justificam a separação. "No fundo foram várias, foi o trabalho, a falta de tempo… Estamos a falar ao longo de um ano. O casamento era muito importante e foi, mas foi um dia. Os problemas que existiam antes do casamento continuaram. Se soubesse o que sei hoje teria casado na mesma", notou.

O casal começou a namorar em 2018, quando ambos se encontravam no reality show da TVI. O curto casamento aconteceu em julho deste ano.

