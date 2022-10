Isabela Cardinali e Pedro Moreira casaram-se em julho deste ano e pouco mais de um mês depois decidiram separar-se.

Os motivos para o fim do enlace vão agora ser tornados públicos numa entrevista reveladora conduzida por Manuel Luís Goucha, conta a mãe da antiga participante da 'Casa dos Segredos'.

"Querem saber porquê o fim do casamento? TVI, dia 10, com Goucha", escreve Mirene Cardinali na legenda de um vídeo no qual Isabela surge a gravar uma VT.

