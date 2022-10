Juliana Vieira, conhecida nas redes sociais como Jully Rose, teve uma curta passagem pela nova edição do 'Big Brother'. A jovem entrou no formato no último domingo e foi expulsa na quinta-feira, mas o seu rosto já tinha ficado na memória do público ainda antes da entrada no reality show.

Jully Rose esteve em destaque nas notícias nacionais em setembro deste ano por ter vencido um giveaway da revista CRISTINA.

A jovem ganhou uma peruca da Dengo, mas acabou por dar o seu presente a uma senhora com cancro.

Um mês depois deste giveaway que a tonrou 'conhecida' de Cristina Ferreira, Juliana Vieira entrou no 'Big Brother'.

Apesar de ter permanecido pouco tempo no reality show, a jovem deu que falar ao assumir que vende conteúdo sexy em plataformas digitais.

Leia Também: "Já recebi propostas no OnlyFans de jogadores de futebol conhecidos"