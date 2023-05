Deixou a ficção nacional em 2018 mas, cinco anos depois, está de volta para integrar o elenco de uma série da TVI. Pedro Carmo, que reside nos Estados Unidos da América, regressou a Portugal e logo com um projeto promissor.

'A Filha' é uma série da estação de Queluz de Baixo que já se encontra em pós-produção, isto depois de terminadas as gravações há poucas semanas. No elenco estão nomes relevantes como Diogo Infante, Dalila Carmo, José Condessa e São José Lapa, bem como o próprio Pedro Carmo.

O último projeto de ficção no currículo do ator era 'A Teia', uma novela da TVI que esteve no ar entre 2018 e 2019.

A série 'A Filha' ainda não tem data de estreia.

Pedro Carmo nos bastidores de 'A Única Mulher'© Global Imagens

