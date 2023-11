Igor Regalla está de luto. Morreu o pai do ator, Alexandre Sampaio e Melo. Um notícia que foi destacada na página de Instagram do artista, onde partilhou um emotivo texto cheio de recordações.

"Desde que comecei a ter memória, desde muito novinho, toda a gente te chamava 'Grand'. Quando nasci já tinhas o teu pequeno império em Bissau… na altura tinhas a tua empresa com mais de 20 camiões que transportavam desde arroz, a caju a outro tipo de mercadorias que vinham do porto para os eventuais armazéns… era fascinante ver-te comandar tanta gente", começou por lembrar Igor Regalla.

"Tu eras brilhante porque sabias como é que tudo funcionava. Ao detalhe… como o incrível engenheiro mecânico que foste. Olhando para trás é difícil acreditar que um pai, chefe de família, fosse obrigar a família a sair de um país em guerra no primeiro barco e ficasse para trás para proteger o que era 'dele'. Mas não era isso… Nunca foi sobre isso. O meu pai viveu para a família até aos últimos dias", recordou de seguida.

"Por mais discórdias que acabam por ser naturais em grande parte das famílias, ele sempre esteve ligado aos filhos e até à chata da minha mãe (amo-te mãe, calma). Desde que tenho memória, que te faço perguntas sobre tudo e era fascinante que eram muito poucas as coisas que tu não dominavas… Tu eras brilhante em tudo a que te propunhas", acrescentou.

"Apesar de ter perdido a empresa, praticamente, e de ter perdido tudo o que tínhamos, o homem acabou por se reinventar e viveu sem dever nada a ninguém até ao último dia. Obcecado por deixar o nome limpo. Orgulhoso pela única vez que trabalhou para alguém, ter sido como diretor geral das águas e eletricidade de Bissau… O meu pai foi um rei noutra vida… só pode. Nesta podia chamar-lhe tanta coisa… King. Grand. OG (old gangster). Quem se cruzou com ele sabe do que estou a falar", destacou ainda.

"Como tive oportunidade de te dizer em vida, tenho muito orgulho de dizer que sou filho do Alexandre Sampaio e Melo. Deixaste filhos que te hão de amar até deixarem de ter memória", completou, juntando na mesma publicação algumas imagens do pai.

Nas stories, o ator deixou ainda uma nota sobre a última despedida: "Em nome da nossa família, queria informar que decidimos abdicar do velório em Portugal para preservarmos o corpo para as últimas honras que lhe hão de ser prestadas na terra do coração dele, na Guiné-Bissau. Obrigado a toda a gente que o está a honrar, sobretudo com aquilo que ele nos deixou a todos, de bom".

Por fim, prometeu partilhar "informações concretas" sobre o funeral assim que for possível.



© Instagram

