A família de Saúl Ricardo está de luto. O músico usou as redes sociais para lamentar a perda de uma mulher muito importante na sua vida, aparentemente sua familiar pela parte da mulher - Marisa de Noronha.

"Será sempre esse sorriso que ficará marcado em mim, algo que tinhas de mais verdadeiro e sincero. Partiste, mas ficam para sempre as memórias e vivências que passámos juntos. Eras e para sempre serás a nossa 'vissa', mais querida e amada", começou por declarar Saúl.

"Agora, como dizias antes, estás perto de quem amas, de quem já tinhas tantas saudades, vive com ele aquilo que não tiveram tempo de viver em vida", continuou, juntando às suas palavras uma fotografia na qual surge com a esposa e esta mulher especial de quem agora se despediu.

"Eras uma mulher à frente do teu tempo, muito brincalhona e sempre disposta a tudo. Ainda na flor dos teu 94 anos te via a ir para o campo, sachar as batatas e mostrar-me a mim que a idade não passa de um número.

Descansa em paz e acredita que para sempre vamos amar-te muito, minha velhota querida", completou.

