Erik von Detten foi pai pela segunda vez, fruto do casamento com Angela, como confirmou o agente do ator.

"Tenho o prazer de anunciar que a mulher de Erik von Detten, Angela, deu à luz um filho esta madrugada", disse ao E! News.

O bebé chama-se Thomas von Detten e nasceu esta quinta-feira, 18 de março, às 5h da madrugada, em Los Angeles.

"Thomas é o nome do meio de Erik", revelou ainda o agente. "E o primeiro nome do seu sogro", acrescentou.

Recorde-se que o casal tem ainda em comum a pequena Claire.

