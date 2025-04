Michelle Williams foi mãe pela quarta vez, o terceiro filho em comum com o marido Thomas Kail, como avança a revista People.

A revista relata que a família foi vista em Nova Iorque, e uma fonte contou que o bebé nasceu através de uma barriga de aluguer há seis semanas.

"Eles não podiam estar mais felizes por aumentar a família, e a Matilda tem cuidado dos irmãos mais novos", contou a fonte.

Michelle Williams, recorde-se, é mãe de Matilda, de 18 anos, da relação com o falecido ator Heath Ledger, de Hart, de quatro, e Kail, que nasceu em 2022, e estes dois últimos são fruto do casamento com Thomas Kail.

Leia Também: Jennifer Lawrence foi mãe pela segunda vez