Katharine McPhee e David Foster deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum em fevereiro, mas até agora o nome da criança permanecia em 'segredo'. Curiosidade que foi revelada pela mãe 'babada' em entrevista ao 'Today With Hoda and Jenna'.

"Espero que o meu marido não me mate por dizer isto, mas o nome dele é Rennie David Foster", contou Katharine aos apresentadores Hoda Kotb e Jenna Bush Hager durante a conversa através de uma videochamada.

"Escolhemos Rennie porque eu estava em trabalho de parto há algum tempo, não tínhamos escolhido o nome", contou de seguida, explicando também o significado especial do mesmo.

Katharine recordou que na altura o marido estava a trocar mensagens com as irmãs e uma delas sugeriu um "antigo nome na família".

"Era o nome do seu bisavô, o nome do seu tio-avô", disse, referindo que, por isso, "tem uma longa história na família". "O meu marido disse: 'Olá Ren Foster'. E depois dissemos: 'É um bom nome. É um nome forte", partilhou.

Sobre esta nova fase, a atriz destacou que a vida de mãe "é mais doce, simplesmente a melhor". "Estou no céu. Tem sido realmente incrível", afirmou.

Recorde-se que David Foster é também pai de Allison, de 50 anos, Amy, de 46, Sara, de 39, Erin, de 38, e Jordan, de 34, fruto de relações anteriores.

