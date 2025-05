Sheinelle Jones, uma das apresentadoras do 'Today', está de luto pela partida do marido, Uche Ojeh, que morreu vítima de um agressivo cancro no cérebro. Tinha 45 anos.

A notícia foi anunciada, "com profunda tristeza", no programa pelos restantes apresentadores, Savannah Guthrie, Craig Melvin, Al Roker, Carson Daly, Dylan Dreyer e Jenna Bush Hager, esta sexta-feira, dia 23 de maio, como relata a People.

Sheinelle Jones e Uche Ojeh estiveram casados durante 18 anos e têm em comum os filhos Kayin, de 15 anos, e os gémeos Clara e Uche, de 12.

"Não há palavras para descrever a dor que estamos a sentir pela Sheinelle e os seus três filhos pequenos. O Uche era uma pessoa incrível. Todos nós o amávamos. Só queremos dizer à Sheinelle, Kayin, Uche, Clara e à família do Ojeh que estamos com vocês e amamo-vos. Vocês são a nossa família e enviamos todo o nosso amor neste momento", disse Savannah Guthrie.

"Ele amava aquelas crianças mais do que qualquer coisa neste mundo e tinha muito orgulho delas", acrescentou Craig Melvin, que era amigo próximo de Uche Ojeh.

Entretanto, Sheinelle Jones fez uma publicação na sua página de Instagram onde agradece "todo o amor e apoio".