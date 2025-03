Michael Bublé 'roubou' a concorrente Simone Marijic do 'The Voice', da NBC, da equipa da colega Kelsea, depois de não ter sido escolhida na ronda das batalhas.

Simone Marijic esteve num frente a frente com a também concorrente Iris Herrera, no episódio que foi transmitido na segunda-feira, dia 24 de março, e a dupla cantou 'Ceilings', de Lizzy McAlpine.

"Escolhi a Iris porque ela conhece a própria voz e sabe como usá-la para mostrar o quão única ela é", explicou Kelsea ao justificar o facto de ter ficado com Iris Herrera e não Simone Marijic.

O apresentador Carson Daly deu oportunidade aos restantes mentores de ficarem com Simone na equipa, e foi no último segundo que o cantor, natural do Canadá, decidiu ficar com a concorrente.

Simone Marijic já estava a sair do palco quando Michael Bublé carregou no botão e deixou a concorrente em choque. Veja esse momento no vídeo abaixo.

Siga o link

Siga o link

Leia Também: Revelados os mentores do novo 'The Voice Gerações'