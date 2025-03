Depois de no passado mês de fevereiro terem revelado que estavam abertos os castings para a nova edição do 'The Voice Gerações', agora deram a conhecer os mentores.

Gisela João, Anselmo Ralph, Mickael Carreira e Marisa Liz são os artistas que vão ocupar as cadeiras de mentores do programa da RTP.

"Surpresa. O 'The Voice Gerações' já tem os seus mentores! Gisela João, Anselmo Ralph, Mickael Carreira e Marisa Liz estão prontos para virar cadeiras e encontrar os maiores talentos de todas as idades! Ansiosos? Nós também", pode ler-se na legenda da partilhar que foi feita nas redes sociais.