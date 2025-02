Morreu a ex-mulher de Al Roker, Alice Bell, aos 77 anos. A notícia foi confirmada pela filha de Bell, Courtney Roker Laga.

"Ela era a minha mãe, o meu coração e a avó mais amorosa da Sky. Estava com ela no seu último suspiro e vou carregar o seu amor para sempre", escreveu Courtney numa publicação que fez no Instagram.

Segundo a People, o meteorologista Al Roker não esteve presente no programa 'Today' esta terça-feira, dia 11 de fevereiro, depois da notícia da morte da antiga companheira, tendo sido substituído pelo colega Dylan Dreyer.

Al Roker e Alice Bell estiveram casados entre 1984 e 1994 e adotaram a filha Courtney em 1987. O apresentador tem ainda dois filhos, Leila e Nicholas, fruto do casamento com Deborah Roberts, com quem deu o nó em 1995.

Leia Também: Morreu ator de 'Investigação Criminal'. Tinha 59 anos