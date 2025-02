Morreu o ator Peter Navy Tuiasosopo, que fez parte de 'Street Fighter - A Batalha Final' e também apareceu em 'Investigação Criminal'. Tinha 59 anos.

A notícia da sua partida foi comunicada pelo filho, Manoah Peter Tuiasosopo, através de uma publicação feita no Facebook, na segunda-feira.

"O meu pai viveu uma vida incrível", começou por escrever. "Vamos continuar a viver com ele em espírito, e por mais tristes que estejamos, ele está no céu com os irmãos, irmãs, pais, filha e Jesus, e não terá mais dor. A sua força, amor, compaixão e gentileza irão ser sentidos para sempre", pode ainda ler-se na publicação, citada pelo Daily Mail.

Segundo o TMZ, que falou com o filho do artista, Peter Navy Tuiasosopo morreu vítima de complicações cardíacas.

