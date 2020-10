Foi na ilha da Madeira que Afonso Lopes, ator de 'Terra Brava', da SIC, testou positivo para a Covid-19, estando neste momento preso num quarto de hotel. O artista tinha viajado para o local para desfrutar de uns dias de férias.

O jovem está há 15 dias fechado na unidade hoteleira, sozinho, como explicou esta sexta-feira, 9 de outubro, em conversa com Diana Chaves e João Baião, no programa 'Casa Feliz'.

Inicialmente, o ator não tinha sintomas, mas depois começaram a surgir as "dores no corpo, dores de barriga, dores de cabeça, cansaço, dificuldade em respirar e febre", como o próprio explicou.

O ator não sabe como é que contraiu o vírus, apenas sabe que uma colega com quem fez um casting recentemente também está com Covid-19. No entanto, não sabe quem é que infetou quem.

Afonso confessou que "não deu muita importância a este vírus" ao início, mas agora vê a doença com outros olhos. "Às vezes precisamos de sentir na pele para levar a sério", afirmou, frisando que achava que esta luta ia ser mais fácil, mas passou por um mau bocado.

O ator agora está já mais animado, mas de início, quando começaram a surgir os sintomas e estando sozinho no quarto de hotel sem ver ninguém, ficou "assustado".

O jovem artista partilhou ainda que atualmente não está a tomar nenhuma medicação, mas quando estava com febre tomou paracetamol.

Além disso, deixou ainda uma mensagem e conselhos a todos os que estão também infetados com o novo coronavírus para "beberem muita água e tomarem vitaminas".

"Não é uma brincadeira, é preciso ter cuidado, os sintomas não são fáceis", destacou, aproveitando o momento para agradecer às pessoas que estão a cuidar de si.

Hoje o ator vai fazer um novo teste e espera que este seja negativo para poder voltar a casa.

Afonso Lopes já tinha revelado, no fim de semana passado, na sua página de Instagram que tinha testado positivo para a Covid-19.

"É assim que me tenho sentido nos últimos dias, como se estivesse numa prisão... Vim para a Madeira passar férias e, passados uns dias, o meu teste deu positivo e fui imediatamente transferido para outro hotel. Não saio do quarto desde esse dia, pouco depois de cá chegar. Achei que ia conseguir encarar isto com muito mais facilidade, mas cada dia que passa é mais difícil. É difícil estar sozinho porque não tenho como me distrair, como lidar ou resolver os problemas, como estar com as pessoas de quem gosto. Como estar com qualquer pessoa, na verdade. O que me salva são as chamadas que recebo todos os dias dos meus amigos e família, que me fazem sempre manter positivo", começou por escrever na altura.

"Criei uma rotina para não perder o foco e tenho feito tudo para ver se tiro este bicho dentro de mim. Agora é esperar pelo próximo teste, que é já dia 9", acrescentou.

"Desprezei um pouco este vírus desde o início e nunca dei muita importância, mas às vezes temos de sentir na pele para ganharmos noção da realidade. Este desabafo serve para alertar todos para terem cuidado e também para dar força às pessoas que estão internadas nos hospitais e às pessoas que se sentem sozinhas", destacou.

De seguida, deixou um agradecimento especial "aos profissionais de saúde pelo esforço e dedicação e obrigado também ao Governo Regional da Madeira e ao Grupo Pestana por tratarem de si e dos que estão na mesma situação".

"Faço um apelo às pessoas que acham que isto é uma brincadeira para terem mais cuidado e aplicarem sempre as medidas de segurança. Estes sintomas não são nada confortáveis, acreditem, nem o é o período de quarentena obrigatório", rematou.

