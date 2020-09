Vladimir Brichta, de 44 anos, foi infetado com o novo coronavírus. Uma informação que foi confirmada pela assessoria do ator brasileiro, que está casado com Adriana Esteves.

O casal está em isolamento, conforme recomenda a Organização Mundial da Saúde.

Vladimir Brichta - que interpreta Davi em 'Amor de Mãe' - viu-se obrigado a afastar-se das gravações da novela por causa da Covid-19, assim como a mulher. Ambos ainda não regressaram aos estúdios, como relata a revista Quem.

