O ambiente entre Luana Piovani e os comentadores do programa 'Passadeira Vermelha' está de 'cortar à faca'. No programa desta quarta-feira, dia 20, Zulmira Garrido revelou uma situação mais constrangedora por que passou quando se encontrou com a conhecida atriz brasileira.

"Ontem estive aqui com uma conhecidíssima atriz, aqui nos estúdios, e como nós costumamos falar aqui muito dela, ela não foi nada simpática comigo...", revelou.

Liliana Campos, apresentadora do formato, confirmou a versão: "As equipas técnicas, de maquilhagem e cabelos também estavam a falar que tinha sido muito mal educada com a Zu".

"Já que ela nos vê, vou lhe deixar aqui um recadinho: gosto imenso dela enquanto atriz, acho que tem imenso valor, enquanto 'influencer' também", realçou.

Não escondendo a indignação, e revelando de quem estavam a falar - uma vez que não se tinha referido o nome da artista até ao momento - Sara Norte notou: "Nós estamos num programa de opinião, é normal uns terem uma opinião, outros terem outra, agora nada lhe dá o direito de tratar mal alguém, muito menos uma pessoa mais velha".

Conforme esclareceu Liliana, Luana não cumprimentou Zulmira quando a viu.

