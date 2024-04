O ator Cole Brings Plenty - sobrinho de Mo Brings Plenty, estrela de 'Yellowstone' - foi encontrado sem vida. Tinha 27 anos.

De acordo com o comunicado divulgado pelas autoridades na sexta-feira, o corpo do artista foi encontrado numa "área florestal longe do veículo". A sua morte está a ser investigada, segundo o Page Six.

O pai de Cole, Joe Brings Plenty, também confirmou a notícia através de um comunicado que foi partilhado nas páginas que Mo Brings Plenty tem nas redes sociais.

"Estou profundamente triste por confirmar que o meu filho, Cole, foi encontrado e já não se encontra entre nós. Queremos expressar a nossa sincera gratidão a todos pelas orações e pensamentos positivos que nos enviaram. Gostaríamos também de agradecer a todos os que vieram ajudar-nos enquanto procurávamos o meu filho e nos deram os recursos necessários alargar as áreas das buscas", escreveu.

"Esta semana fiquei a par da quantidade de pessoas que conheciam a bondade do coração do Cole e o amavam", acrescentou, pedindo ainda privacidade neste momento difícil.

De referir que a morte de Cole Brings Plenty ocorre poucos dias depois de ter desaparecido. O ator foi visto pela última vez no domingo de Páscoa, a 31 de março.

O artista tinha sido acusado de violência doméstica e estava a ser procurado pelas autoridades. Dias antes de o seu corpo ser encontrado, a polícia disse que tinha a "causa provável para a prisão e emitiram um alerta".

Cole Brings Plenty tornou-se suspeito depois de as autoridades terem "respondido a relatos de uma mulher a gritar por socorro".

