Helen Mirren e Harrison Ford interpretam o casal Cara e Jacob Dutton na prequela da série 'Yellowstone', '1923', e a maneira como funcionam diante das câmaras, e atrás das mesmas, leva a atriz, de 79 anos, a pensar que deviam perceber a grande "conexão" que têm.

"O Harrison e eu temos uma coisa estranha", contou à People enquanto explicava que, apesar de não trabalhar com o ator desde 'The Mosquito Coast' em 1986, antes de se juntarem para '1923', sempre tiveram o que ela compara com uma relação de "melhor amigo da faculdade que não vê há 30 anos", mas quando voltam a estar juntos, é "exatamente como se nunca tivesse estado separados", aliás, ainda "melhor".

"Não sei se sentes o mesmo, Harrison, mas eu sinto isso, que existe essa conexão estranha. Se calhar devíamos fazer um teste de ADN. Se calhar somos irmãos ou algo assim", comentou ainda Helen Mirren.

"Bem, isso tornaria tudo ainda mais bizarro", reagiu Harrison Ford. "Talvez primos. Talvez fosse melhor", acrescentou a atriz.