O ator Harrison Ford e o ex-vice-presidente norte-americano Al Gore estão entre as mais de 80 personalidades esperadas no evento SOS Oceano, que começa hoje em Paris e vai iluminar de azul a Torre Eiffel.

Organizado pela França e pela Fundação Oceano Azul, com a colaboração da Bloomberg Philantropies, o evento pretende lançar a Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, prevista para junho em Nice, e responde a um apelo do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que no verão passado, em Tonga, lançou um 'SOS' para os oceanos.

Mais de 80 cientistas, ativistas, decisores políticos e outras personalidades ligadas aos oceanos foram chamados a abordarem em conjunto os desafios mais urgentes dos oceanos a partir de hoje e até segunda-feira.

"É um encontro que não tem precedentes, na medida em que o chefe de Estado de um país anfitrião de uma Conferência das Nações Unidas pretende levantar a cortina da conferência, apresentando-a numa discussão com os especialistas da sociedade civil, mas também com grandes especialistas mundiais de várias áreas", disse à Lusa o presidente executivo da Fundação Oceano Azul (FOA).

Para Tiago Pitta e Cunha, esta reunião de Paris representa uma "abordagem bastante mais transversal e menos tradicional" do que as habituais conferências intergovernamentais, em que apenas participam as delegações oficiais dos diferentes Estados membros das Nações Unidas.

O encontro, durante o qual a Torre Eiffel será iluminada de azul em nome dos oceanos, conta com intervenções do próprio chefe de Estado francês, do presidente do Conselho Europeu, António Costa, do ex-vice-presidente norte-americano e ambientalista Al Gore, da ex-presidente do Chile e antiga alta-comissária da ONU para os Direitos Humanas Michelle Bachelet ou do ator Harrison Ford, vice-presidente da Conservation International.

A UNOC de Nice, a terceira do género, é organizada pela França e pela Costa Rica e surge na sequência da segunda UNOC, que se realizou em Lisboa em 2022.

Para o presidente executivo da FOA, a conferência de Nice é uma oportunidade para se marcar "uma agenda que o mundo, desesperadamente, necessita".

A Fundação Oceano Azul, criada em 2017, tem como missão contribuir para um oceano saudável e produtivo para benefício de toda a vida no planeta.

