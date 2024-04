Além de ter recordado a morte dos pais e do diagnóstico de cancro, Fernando Correia Marques lembrou também a partida de Claudisabel, em dezembro de 2022. A artista morreu de forma inesperada, vítima de um acidente de carro, aos 40 anos.

"A Claudisabel via crescer. Fez-me pensar duas vezes. Isto porque nós fazemos vários quilómetros na estrada e acho que as editoras, as promotoras, devem ter cuidado sempre. E ela fez-me repensar nisso. Atualmente, depois de [um espetáculo], ficamos sempre a descansar", começou por dizer a Daniel Oliveira no 'Alta Definição', da SIC.

"Não é fácil perder-se uma filha, é o maior tesouro que se tem. Imagino o que seria de mim numa situação dessas, ainda por cima filha única. Para mim serviu-me sempre de exemplo. Aliás, eu próprio também tive um desastre muito grande", partilhou.

O cantor contou que o acidente que sofreu aconteceu em 1999, depois de ter estado no Canadá. "Adormeci e fui parar ao outro lado [da estrada]. O carro foi para a sucata", relatou.

Mas estes não foram os únicos momentos difíceis que viveu. Também perdeu uma bailarina que morreu vítima de um acidente de carro.

"Foi fazer os 22 anos à Holanda e no regresso a casa, depois do jantar do dia dos anos, [teve um acidente] na autoestrada e o carro incendiou-se. Ficaram carbonizados. Isso ainda hoje dói", recordou, muito emocionado.

