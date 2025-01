Será hoje, dia 9, transmitida a conversa que Júlia Pinheiro teve com a mãe de Claudisabel, Raquel Madeira, na qual fala sobre a sentença do condutor envolvido na morte da cantora, que perdeu a vida após um acidente de carro 19 de dezembro de 2022, na Autoestrada do Sul (A2), junto a Alcácer do Sal, distrito de Setúbal.

Questionada sobre o que achava da sentença, uma vez que o condutor envolvido foi condenado a uma pena suspensa de três anos, Raquel referiu:

"Extremamente injusta. Podem dizer o que quiserem, dar as voltas que quiserem, mas ela matou-a. Ela não tem mais vida. Não há indemnização que pague isso, uma vida, e muito menos de uma pessoa que não teve culpa nenhuma no acidente".

Não contendo as lágrimas, acrescenta: "Eu disse isto no tribunal e volto a dizer aqui: 'eu morri naquela estrada com ela'.

Veja o momento: